Nel delirio della sinistra sul 2 giugno, brilla quello di un fin qui sconosciuto militante pro-Pal che in collegamento da Roma con 4 di Sera, il talk di Rete 4, la butta lì: ai Fori Imperiali avrebbero dovuto sfilare pure quelli della Global Sumud Flotilla. Altro che carabinieri, esercito, infermieri. E in studio Francesco Vecchi, il conduttore che sostituirà Paolo Del Debbio per tutta l’estate, non può che strabuzzare gli occhi. «Magari il giorno della Repubblica sarebbe opportuno ricordare chi civilmente e gratuitamente col volontariato, come noi, aiuta la nostra comunità a vivere e a progredire, perché se no sembra che la Repubblica sia formata soltanto dall’Esercito, quando sappiamo che ormai è un qualcosa di anacronistico», parte in quarta l’ospite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Francesco Vecchi interrompe il pro-Flotilla: "Cioè io non capisco"

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