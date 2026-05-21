Da Mattino Cinque a 4 di Sera News | il nuovo incarico di Francesco Vecchi
Dopo aver concluso la trasmissione Mattino Cinque, il giornalista milanese Francesco Vecchi si prepara a iniziare un nuovo incarico su Rete 4. La sua presenza in televisione continuerà con il programma 4 di Sera News, che andrà in onda prossimamente. La sua attività professionale si sviluppa in un periodo di cambiamenti per alcuni volti noti del settore televisivo, che si apprestano a nuovi progetti e ruoli. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle modalità del nuovo incarico.
Per Francesco Vecchi l’estate televisiva sarà tutt’altro che rilassante. Terminata la stagione di Mattino Cinque, il giornalista milanese sarà infatti protagonista di una nuova esperienza professionale su Rete 4. Da giugno prenderà le redini di “4 di Sera News”, versione estiva del programma di approfondimento dell’access prime time normalmente condotto da Paolo Del Debbio. Gli ultimi giorni a Mattino Cinque con Federica Panicucci. Prima del passaggio su Rete 4, Vecchi continuerà ad accompagnare il pubblico di Canale 5 ogni mattina accanto a Federica Panicucci fino a venerdì 29 maggio, data fissata per la conclusione stagionale del contenitore mattutino. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
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