4 di Sera al 2 giugno deve sfilare la Flotilla E Francesco Vecchi perde la pazienza
Durante la celebrazione del 2 giugno, è stata annunciata la partecipazione della Flotilla, che dovrebbe sfilare in questa occasione. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che hanno espresso dissenso e altre che hanno rivendicato il diritto alla partecipazione. Francesco Vecchi ha commentato la questione, perdendo la pazienza di fronte alle polemiche e alle diverse opinioni emerse sulla presenza o assenza di gruppi durante la festa della Repubblica.
Presenze, assenze, rivendicazioni e polemiche. L’annuale festa della Repubblica del 2 Giugno trascina con sé tutto un indotto di parole e c’è chi grida allo scandalo per le figure istituzionali che non hanno preso parte e chi, invece, vorrebbe che fossero altri i rappresentanti a sventolare il tricolore. Se ne parla a 4 di Sera, il talk di approfondimento di Rete4, condotto da Francesco Vecchi in "sostituzione estiva" di Paolo Del Debbio. In collegamento, da Roma, un attivista pro Pal che si spende anche per cause civili del nostro Paese e che vorrebbe maggior attenzione sui volontari invece che sull’Esercito: “Magari il giorno della.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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