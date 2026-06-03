4 di sera al 2 giugno deve sfilare la flotilla e francesco vecchi perde la pazienza

Notizia in breve

Durante la celebrazione del 2 giugno, è stata annunciata la partecipazione della Flotilla, che dovrebbe sfilare in questa occasione. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che hanno espresso dissenso e altre che hanno rivendicato il diritto alla partecipazione. Francesco Vecchi ha commentato la questione, perdendo la pazienza di fronte alle polemiche e alle diverse opinioni emerse sulla presenza o assenza di gruppi durante la festa della Repubblica.