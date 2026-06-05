Una donna di 34 anni di Monte Compatri è stata sequestrata, picchiata e costretta a spacciare crack. Due uomini e una donna sono stati arrestati con l’accusa di averla imprigionata e minacciata per ottenere denaro. La vittima è stata trovata in condizioni di sofferenza, e le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti durante un’operazione. Gli arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Frascati, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini e una donna, accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di una giovane residente a Monte Compatri. L’indagine, avviata nel luglio 2025, ha permesso di ricostruire una vicenda di violenza e sfruttamento legata al mercato degli stupefacenti. La vittima e il contesto del debito Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 34enne di Monte Compatri imprigionata, picchiata e costretta a spacciare: arrestati due uomini e una donna

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