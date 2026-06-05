3° torneo padel memorial day Sap

Notizia in breve

Il 3° Torneo Memorial Day Sap si è svolto oggi al Padel Club Mestre a Zelarino, con un’alta partecipazione. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti. La giornata ha visto numerosi atleti confrontarsi sui campi, con match che sono durati diverse ore. L’evento ha coinvolto diverse categorie di giocatori, sia amatoriali che professionisti, e si è concluso senza rilevare problemi di sorta.