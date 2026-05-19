Memorial Day del Sap | commemorati gli agenti deceduti in servizio
Sabato, presso la sede della Sottosezione Polizia Stradale di Guardamiglio, si è svolta una cerimonia per ricordare gli agenti deceduti durante il servizio. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e familiari dei poliziotti, che hanno partecipato alla manifestazione organizzata in occasione del Memorial Day del SAP. La giornata si è concentrata sull’omaggio ai poliziotti che hanno perso la vita in servizio nel territorio del Lodigiano.
Commemorati, sabato nella sede della Sottosezione Polizia Stradale di Guardamiglio, i poliziotti caduti nel Lodigiano. La cerimonia è stata organizzata dalla Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia – SAP di Lodi nell’ambito delle iniziative del Memorial Day SAP 2026. Sono stati ricordati gli agenti Antonio Seduta, Stefano Villa e Giuseppe Beolchi, che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Lodi Davide Garra, il vicario del Questore Daniel Segre e il segretario nazionale SAP Gianpiero Timpano, che hanno deposto un mazzo di fiori dinanzi alle lapidi a loro intitolate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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