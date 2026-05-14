Agrigento ricorda il commissario Beppe Montana | al Palacongressi il Memorial Day del Sap

Agrigento si prepara a ricordare il commissario di polizia Beppe Montana con il terzo Memorial Day organizzato dal Sindacato autonomo di polizia. L'evento si terrà lunedì 18 maggio al Palacongressi e sarà dedicato alla figura del commissario. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e altri ospiti, con l’obiettivo di onorare la memoria di Montana. La manifestazione si svolge in una location pubblica e aperta al pubblico.

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