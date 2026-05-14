Agrigento ricorda il commissario Beppe Montana | al Palacongressi il Memorial Day del Sap
Agrigento si prepara a ricordare il commissario di polizia Beppe Montana con il terzo Memorial Day organizzato dal Sindacato autonomo di polizia. L'evento si terrà lunedì 18 maggio al Palacongressi e sarà dedicato alla figura del commissario. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e altri ospiti, con l’obiettivo di onorare la memoria di Montana. La manifestazione si svolge in una location pubblica e aperta al pubblico.
Sarà dedicato al commissario di polizia Beppe Montana il terzo Memorial Day organizzato dal Sindacato autonomo di polizia di Agrigento in programma lunedì 18 maggio al Palacongressi. La manifestazione prenderà il via alle ore 10,30 e rappresenterà un momento di commemorazione dedicato ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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