212º anniversario della fondazione dell' Arma dei carabinieri due secoli di fedeltà allo Stato al popolo e alla libertà
Oggi si celebra il 212° anniversario della fondazione dei Carabinieri. La ricorrenza segna due secoli di attività al servizio dello Stato e dei cittadini. La cerimonia ufficiale si è svolta in una caserma centrale, con la partecipazione di ufficiali e militari in uniforme. Durante l'evento sono stati letti messaggi istituzionali e consegnate onorificenze. Sono state anche ricordate le operazioni più significative svolte nel tempo. La giornata si è conclusa con un momento di raccoglimento e il saluto delle autorità presenti.
Una ricorrenza che non rappresenta soltanto un momento di orgoglio per una delle istituzioni più amate dagli italiani, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo che l’Arma ha svolto nella costruzione dell’unità nazionale, nella difesa della legalità e nella tutela delle libertà democratiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Anniversario Fondazione dellArma dei Carabinieri: intervista al Comandante Prov. di Reggio Totaro
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Avellino – L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della FondazioneL’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Comando Provinciale di Avellino.
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Il Presidente Mattarella ha ricevuto una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri in occasione del 212º anniversario della sua fondazione Il video: youtu.be/wZGsVUTGIqk?is… x.com
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212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Mattarella Insostituibile legame con le comunità del territorioLo afferma il Presidente della Repubblica in un messaggio inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo. italpress.com
Oggi a Reggio Calabria sono stato alla Scuola allievi Carabinieri e di Reggio Calabria e ho ricevuto questo oggetto ricordo per il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri dal Comandante Provinciale Gen.B. Cesario Totaro. Grazie infinite di cuore facebook