212º anniversario della fondazione dell' Arma dei carabinieri due secoli di fedeltà allo Stato al popolo e alla libertà

Notizia in breve

Oggi si celebra il 212° anniversario della fondazione dei Carabinieri. La ricorrenza segna due secoli di attività al servizio dello Stato e dei cittadini. La cerimonia ufficiale si è svolta in una caserma centrale, con la partecipazione di ufficiali e militari in uniforme. Durante l'evento sono stati letti messaggi istituzionali e consegnate onorificenze. Sono state anche ricordate le operazioni più significative svolte nel tempo. La giornata si è conclusa con un momento di raccoglimento e il saluto delle autorità presenti.