212° Anniversario dell' Arma | in Irpinia il 90% dei delitti viene risolto dai Carabinieri
In occasione del 212° anniversario dell'Arma, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha annunciato che il 90% dei delitti commessi in Irpinia viene risolto dai militari. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza di autorità civili, religiose e militari locali. Non sono stati forniti dettagli su specifici casi o numeri aggiornati, ma si è sottolineato l'impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità nella regione.
Avellino, 5 giugno 2026. Questa mattina il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha celebrato il 212° Anniversario della Fondazione dell'Arma, alla presenza delle principali autorità civili, religiose e militari del territorio. La cerimonia, svoltasi nel cortile della caserma, è stata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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