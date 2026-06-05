212° Anniversario dell' Arma | in Irpinia il 90% dei delitti viene risolto dai Carabinieri

Notizia in breve

In occasione del 212° anniversario dell'Arma, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha annunciato che il 90% dei delitti commessi in Irpinia viene risolto dai militari. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza di autorità civili, religiose e militari locali. Non sono stati forniti dettagli su specifici casi o numeri aggiornati, ma si è sottolineato l'impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità nella regione.