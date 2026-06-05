1912 - Quel pomeriggio nel tunnel Il lavoro che uccide
Quel pomeriggio nel tunnel, un'esplosione improvvisa ha scosso la zona. L'esplosione ha causato un forte boato che ha fatto tremare le pareti e ha fatto saltare in aria alcuni detriti. Testimoni riferiscono di un rumore assordante, simile a un tuono, che ha risuonato nel centro città. L’incidente ha provocato danni e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’esplosione.
Un botto da farti rimbalzare sul letto, una frustata di tuono in città, quello che sorprese i perugini di primo mattino. Fumo, scompiglio e vetri rotti, gente accorsa e trafelata davanti alla farmacia Binni, proprio in piazza del Municipio.In terra un ragazzo, tra cocci di bottiglie, fiale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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