1912 - Quel pomeriggio nel tunnel Il lavoro che uccide

Notizia in breve

Quel pomeriggio nel tunnel, un'esplosione improvvisa ha scosso la zona. L'esplosione ha causato un forte boato che ha fatto tremare le pareti e ha fatto saltare in aria alcuni detriti. Testimoni riferiscono di un rumore assordante, simile a un tuono, che ha risuonato nel centro città. L’incidente ha provocato danni e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’esplosione.