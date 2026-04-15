Palermo due vite spezzate | il dramma del lavoro che uccide

A Palermo due persone hanno perso la vita in incidenti legati al lavoro, aggiungendo un episodio di morti sul lavoro alla lunga lista di tragedie nella città siciliana. Le autorità stanno raccogliendo le prime informazioni e indagano sulle cause degli incidenti, che hanno coinvolto operai in diverse zone della città. La notizia ha suscitato scalpore tra la popolazione locale e le organizzazioni sindacali.

Due vite spezzate nel cuore di Palermo segnano un nuovo, tragico episodio di precarietà lavorativa nella città siciliana. Daniluc Tiberi, cinquantenne di origini rumene, e Najahi Jaleleddine, quarantunenne tunisino con una formazione accademica in ambito agrario, hanno perso la vita durante lo svolgimento delle loro mansioni. Per il secondo uomo, la scelta di accettare lavori pesanti era dettata dalla necessità impellente di garantire il sostentamento per la moglie e le due figlie di 3 e 7 anni. Il bilancio della dignità negata tra numeri e volti. Le statistiche dell’Inail confermano una realtà dolorosa: in Sicilia la ricerca del benessere attraverso il lavoro si trasforma troppo spesso in un rischio mortale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, due vite spezzate: il dramma del lavoro che uccide Dramma in montagna: due vite spezzate da valanghe in un solo giornoLa tragedia sul Catinaccio: un pomeriggio di neve e disperazione Erano circa le 14:30 di domenica pomeriggio quando la quiete del Catinaccio, una... A Vieste la segnaletica stradale che tutela i ciclisti: l'impegno che nasce dal dolore per due vite spezzateScoperto il primo cartello stradale, installato presso la seconda rotatoria del Lungomare Europa.