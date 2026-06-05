150 milioni per Yildiz | Perez spaventa la Juventus

Florentino Perez ha annunciato un acquisto da 150 milioni di euro, senza rivelare il nome del giocatore. La Juventus teme che si tratti di un nuovo grande trasferimento, considerando le cifre elevate coinvolte. La società non ha confermato né smentito l’indiscrezione, mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi ufficiali. La trattativa, secondo alcune fonti, sarebbe in fase avanzata, ma ancora non ci sono annunci ufficiali.

Florentino Perez ha acceso il mercato con poche parole. Il presidente del Real Madrid ha parlato della possibilità di mettere a segno un acquisto capace di lasciare il segno, un’operazione paragonabile per impatto a quella che portò Cristiano Ronaldo al Bernabeu ormai molti anni fa. “Martedì presenterò un’offerta importante a una grande squadra che gioca la Champions League per un grande giocatore. Sarebbe il trasferimento più costoso nella storia del club: almeno 150 milioni di euro”. Una dichiarazione che ha inevitabilmente scatenato le speculazioni. I nomi accostati al Real sono tanti e l’identikit sembra orientare i riflettori verso altri profili, probabilmente già affermati a livello mondiale, esclusi Haaland, Doku e Olise per ammissione dello stesso Perez. 🔗 Leggi su Sportface.it

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