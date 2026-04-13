Al Municipale arriva Carmen | il capolavoro di Bizet tra amore e destino

Al Teatro Municipale di Piacenza si terranno due rappresentazioni di Carmen, l’opera di Georges Bizet, nei giorni 17 e 19 aprile. La prima spettacolo sarà alle 20 e la seconda alle 15,30. La produzione è promossa dai Teatri di Piacenza e porta in scena uno dei titoli più portati in scena nel mondo dell’opera, noto per il suo intreccio tra amore e destino.

Simbolo di femminilità mediterranea e dell’eterno conflitto tra libertà e destino, opera fra le più rappresentate, Carmen di Georges Bizet arriva al Teatro Municipale di Piacenza venerdì 17 e domenica 19 aprile (rispettivamente alle 20 e alle 15,30), in una nuova produzione che unisce i Teatri di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Largo alla Carmen. L’opera di Bizet arriva a Fano"Carmen" al Teatro della Fortuna: il primo spettacolo oggi pomeriggio, alle 17 per i giovani, poi sabato 28 alle 20. Leggi anche: Un’emozionante “Carmen” di Bizet mostra l’amore come desiderio di libertà