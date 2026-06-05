12-12-2025-888 casino online594985903517

Notizia in breve

Un utente ha segnalato un problema con un pagamento su un casinò online. La richiesta di assistenza riguarda un accredito non ricevuto, con una transazione identificata da un numero di riferimento. La piattaforma ha confermato l’avvenuto pagamento, ma l’importo non risulta ancora nel conto dell’utente. La pratica è in fase di verifica, senza ulteriori dettagli disponibili.