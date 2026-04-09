Weekend a Roma | 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile

Il fine settimana si avvicina e, nonostante le previsioni meteo indicano tempo instabile, a Roma si susseguono numerosi eventi all'aperto. Per il 11 e 12 aprile, diverse iniziative sono state programmate in vari luoghi della città, offrendo occasioni di svago e socializzazione per residenti e visitatori. Tra esposizioni, mercatini e spettacoli, il calendario propone un'ampia scelta di attività per trascorrere il weekend.

Weekend dopo Pasqua, il tempo sarà instabile ma la Capitale ha voglia di primavera e lo dimostra proponendo un cartellone fitto di eventi da vivere all'aperto.Dalle birre della Franconia all’artigianato, dal vintage ai fumetti fino alle sagre di stagione: ecco 12 appuntamenti da non perdere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprileUn fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi e bambini in Ciociaria.

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Weekend a Roma e area metropolitana, cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprile: mostre, teatro, sagreRoma e area metropolitana, eventi dell’11 e 12 aprile 2026: mostre, teatro, sagre, mercatini e appuntamenti da scegliere nel weekend ... romait.it

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Un weekend diverso dal solito, con il profumo del mare… a Legnano Da venerdì a domenica torna la Sagra del Pesce, un appuntamento che porta in città i sapori della tradizione marinara, tra fritture miste e piatti di pesce da gustare in compagnia. L’evento - facebook.com facebook

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