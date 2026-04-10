Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 12:30 si gioca a Marassi il match di Serie A tra Genoa e Sassuolo. Entrambe le squadre sono impegnate a migliorare la loro posizione in classifica, con i padroni di casa che devono ancora ottenere punti sufficienti per consolidare la loro presenza nel massimo campionato. Le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse saranno disponibili poco prima del calcio d’inizio.

Il lunch match di questa domenica di Serie A va in scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo. I padroni di casa del Genoa devono ancora conquistarsi. La salvezza dato che al momento figurano solo a +6 sulla terzultima, un gap che non può far stare completamente tranquilli. I ko contro Udinese e Juventus obbligano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Sassuolo (domenica 12 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Sassuolo-Cremonese (domenica 25 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match della 22esima giornata di Serie A è quello che vede opposte Sassuolo e Cremonese al Mapei Stadium. Udinese-Sassuolo (domenica 15 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match domenicale della giornata 25 di Serie A vede impegnate Udinese e Sassuolo al Bluenergy per quello che è a tutti gli effetti uno... Temi più discussi: Genoa-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Sassuolo, i precedenti; GENOA-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Genoa - Sassuolo. Pronostico Genoa vs Sassuolo – 12 Aprile 2026Nel cuore del Serie A, la sfida delle 12:30 del 12 Aprile 2026 allo storico Stadio Luigi Ferraris mette di fronte Genoa e Sassuolo. Un incontro che promette ... news-sports.it Probabili formazioni Genoa-Sassuolo: ok Vitinha e Koné, la scelta su BaldanziProbabili formazioni Genoa Sassuolo - Dopo le partite del sabato, la 32^ giornata di Serie A riprenderà il giorno successivo ... fantamaster.it Genoa-Sassuolo vicini al Sold-out! Ancora ... posti disponibili! - facebook.com facebook Genoa: Norton-Cuffy non recupera, con il Sassuolo ballottaggio a due x.com