05 06 – Stragi di mafia archiviata l’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri – Omicidio Genini la madre contro Soncin – Iran verso i Mondiali

L’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993 che coinvolgeva anche figure pubbliche è stata archiviata. La procura ha deciso di chiudere il caso, dopo aver valutato le prove. La madre di una delle vittime ha presentato una denuncia contro un altro indagato per l’omicidio di un giovane. Nel frattempo, il paese si prepara ai Mondiali di calcio in Iran, con le autorità che annunciano l’andamento delle qualificazioni.

Home > Podcast > 0506 – Stragi di mafia, archiviata l’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri – Omicidio Genini, la madre contro Soncin – Iran verso i Mondiali Stragi di mafia del ’93, archiviata l’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri. Marina. “Stop ad un teorema giudiziario costruito su fango”. Meloni: “Spazzata via ogni ombra, il centrodestra non si fonda sull’illegalità”. Omicidio di Pamela Genini, la madre in lacrime urla contro Gianluca Soncin, ex compagno della donna uccisa con 76 coltellate. Mondiali 2026: i giocatori dell’Iran parlano dal ritiro in Turchia prima di partire per il Messico: “Il nostro popolo soffre e noi giocheremo per loro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Stragi mafia 93, archiviata linchiesta su DellUtri. Marina Berlusconi:Fango contro mio padre

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Temi più discussi: Strage di Bologna, Augias: Alla prima notizia sperai fosse un incidente, non volevo credere a tanta crudeltà; Sulle stragi restano le ombre; Stragi del '93, archiviate le accuse verso Dell'Utri e Berlusconi; Fermata (per ora) la strage di tigli a Belluno, il Consiglio di Stato blocca l’abbattimento: vittoria di Italia Nostra.

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