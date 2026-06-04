Da diverse settimane, il sistema di controllo della ZTL di via Matteucci non funziona, con il varco che rimane spento. La problematica è dovuta a un guasto tecnico e si attende la sostituzione di componenti. La zona, che dovrebbe essere attiva 24 ore su 24, non permette più il monitoraggio del traffico come previsto. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno intervenendo per risolvere il problema.

Da qualche settimana, il varco della ztl attiva 24 ore al giorno di via Pellegrino Matteucci, all’angolo con via Girolamo Rossi, è spento. A segnalarlo sono stati alcuni residenti su Facebook, che hanno segnalato diversi disagi. "I residenti per potere accedere alle proprie abitazioni devono pagare 50 euro annui. Ma da più di un mese che il ’vigile elettronico’ è andato in vacanza e via Pellegrino Matteucci pare un’autostrada", scrive uno di loro. L’assessore alla Viabilità Massimo Cameliani ha fatto sapere: "Si tratta di un guasto circoscritto solamente a quel varco ed è in arrivo il pezzo di ricambio. Se tutto va bene, lunedì prossimo sistemeremo la problematica e la ztl tornerà regolarmente attiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ztl di via Matteucci ko da settimane: "Guasto, aspettiamo il ricambio"

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