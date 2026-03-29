Il conflitto tra Iran e paesi occidentali si è intensificato, con il Pentagono che si prepara a settimane di operazioni di terra. Teheran ha dichiarato di essere pronto a rispondere. Nella notte, un missile ha colpito una sede televisiva a Teheran, causando dieci feriti. La guerra si sta estendendo su più fronti, coinvolgendo missili, droni e sistemi di difesa in diverse capitali del Medio Oriente.

La guerra tra Iran e blocco occidentale entra in una fase nuova, più pericolosa e strutturata. Nella notte il conflitto si è allargato su più fronti, tra missili, droni e difese aeree attive in diverse capitali del Medio Oriente. Non è più solo uno scontro tra Iran e Israele: è una crisi regionale che coinvolge direttamente anche i Paesi del Golfo, gruppi armati e le grandi potenze. Sul piano militare, il segnale più forte arriva dagli Stati Uniti. Il Pentagono si prepara a scenari che prevedono settimane di operazioni di terra in Iran, con incursioni mirate e azioni delle forze speciali. Non una invasione, ma un salto di livello che cambia il quadro della guerra e apre a una fase più lunga e imprevedibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, il Pentagono prepara settimane di operazioni di terra. Teheran: “Aspettiamo per dar loro fuoco”. Missile colpisce sede tv a Teheran: 10 feriti

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