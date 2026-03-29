Guerra in Iran media | Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni di terra Teheran replica | Li aspettiamo

Secondo fonti di stampa, il Pentagono si sta preparando a condurre operazioni di terra in Iran nelle prossime settimane. In risposta, le autorità di Teheran hanno dichiarato di essere pronte ad accogliere eventuali azioni militari. La situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran si mantiene tesa, con i media che seguono aggiornamenti e sviluppi sul possibile intervento militare.

Il Presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, avverte che le forze armate iraniane sono in attesa di un’invasione di terra statunitense per punire i loro partner regionali, secondo quanto riportato dai media statali citati da Sky News. Ghalibaf afferma inoltre che gli Stati Uniti parlano pubblicamente di negoziati, ma in realtà stanno preparando un attacco di terra in segreto. L’edificio, sede della redazione dell’emittente televisiva qatariota Al-Araby TV a Teheran, è stato colpito da un missile. Il corrispondente ha documentato l’entità dei danni, girando dei video con il suo telefono cellulare che sono stati pubblicati sul sito della tv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, media: “Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni di terra”. Teheran replica: “Li aspettiamo” Articoli correlati Leggi anche: Iran, la guerra continua. Esplosioni a Nord di Teheran. Wp: «Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra» – La diretta Guerra in Iran, il Pentagono prepara settimane di operazioni di terra. Escalation nel Golfo e attacchi incrociati: Teheran minaccia obiettivi UsaLa guerra tra Iran e blocco occidentale entra in una fase nuova, più pericolosa e strutturata. Altri aggiornamenti su Guerra in Iran media Il Pentagono si... Temi più discussi: Medio Oriente: Media Iran, 'Teheran pone 5 condizioni, proposta Usa eccessiva'; Guerra in Iran, Trump sospende gli attacchi ai siti energetici fino al 6 aprile; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; L’Iran pone 6 condizioni agli Usa: Per la fine della guerra vogliamo anche delle riparazioni. Guerra Iran, media: «Teheran si prepara all'invasione, piazzate mine a Kharg». Casa Bianca: Trump pronto a scatenare l'infernoL'Iran ha dichiarato che le «navi non ostili» possono transitare nello Stretto di Hormuz a condizione che rispettino le norme di sicurezza, secondo una dichiarazione ... ilmessaggero.it Guerra Iran, Usa: oltre 2500 marines a bordo della USS Tripoli. Ucciso scienziato responsabile del nucleareIl Pentagono sta valutando di schierare altri 10.000 soldati in Medio oriente. Se dovesse procedere gli Stati Uniti si potrebbero presto ritrovare con 17.000 truppe nell'area: non ... leggo.it Il #Papa Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: «Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue» x.com L’ordigno della seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto il 26 febbraio scorso nel sedime dell’aeroporto Pagliano e Gori. Il piano prevede che la bomba sia fatta brillare alla cava Dall’Agnese, sempre Roveredo - facebook.com facebook