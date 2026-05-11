Manuel Aspidi di Amici sposo le nozze con Gianluca Di Liberti dopo gli insulti omofobi | Il meglio deve venire

Manuel Aspidi, noto per aver partecipato a Amici nel 2006 e ora cantante, si è sposato civilmente con Gianluca Di Liberti. La cerimonia si è svolta recentemente, dopo che Aspidi aveva ricevuto insulti omofobi sui social. In un messaggio pubblicato, Aspidi ha scritto: “Il meglio deve venire”. La coppia ha condiviso alcune immagini della giornata sui propri profili social.

Manuel Aspidi, ex protagonista di Amici nel 2006 e oggi cantante di professione, si è unito civilmente a Gianluca Di Liberti. La cerimonia si è svolta lo scorso 10 maggio a Livorno, sua città natale, davanti a parenti e amici. Presente anche Karina Ammar, che ha condiviso con lui il percorso nel talent.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Amici: Manuel Aspidi si è sposato! Le immagini del matrimonio con Gianluca Di Liberti reddit