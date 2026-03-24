La sconfitta al referendum sulla giustizia non è che l’antipasto di una fase politica molto complicata per la premier e il suo governo: da qui alle elezioni politiche del 2027 ci sarà parecchio da ballare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Rivola: "Aprilia ha fatto passi , ma il meglio deve ancora venireIn apertura della stagione, l’attenzione è tutta puntata su una prestazione che mete di nuovo l’accento sull’equilibrio tra sviluppo tecnico e...

Sanremo, Carlo Conti: “L’invito a Giorgia Meloni? Fantascienza. Se vuole venire può comprare il biglietto, è una cittadina”Lunedì 23 febbraio, manca solo un giorno all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Tutti gli aggiornamenti su Sorridi Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Sorridi Giorgia Meloni, il peggio deve ancora venire.

Ma come…: la Meloni e il selfie con un giovane diventano viraliEpisodio molto particolare con Giorgia Meloni coinvolta. Un video selfie inatteso ha fatto il giro del web portando a diverse reazioni. newsmondo.it

Ma come voti no?: Giorgia Meloni tradita dal selfie con il 18enne. Ecco il video che sta facendo il giro del webFilippo Moini, un giovane di diciotto anni, ha intercettato la Presidente del Consiglio Giorgia ... msn.com