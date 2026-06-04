Zelensky scrive a Putin | Incontriamoci Lui | Non necessario un cessate il fuoco per i negoziati

Il presidente ucraino ha scritto al presidente russo proponendo un incontro diretto per risolvere il conflitto. La risposta di Mosca è che non è necessario un cessate il fuoco per avviare negoziati.

Il presidente ucraino scrive allo Zar: "Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto". Mosca: "Non contrari all'adesione dell'Ucraina alla Ue" Il presidente ucraino scrive allo Zar: "Poniamo fine a questa guerra con un dialogo diretto". Mosca: "Non contrari all'adesione dell'Ucraina alla Ue" Non è necessario un cessate il fuoco per avviare negoziati per la fine del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati", ha affermato il capo del Cremlino rispondendo a una domanda durante un incontro con i capi di diverse agenzie di stampa internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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