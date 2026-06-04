Poche ore prima il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, aveva accusato Washington di non rispettare i patti concordati nel vertice dello scorso Ferragosto in Alaska con Donald Trump. Ma, parlando con i capi di varie agenzie di stampa internazionali, il leader del Cremlino ha assicurato come Mosca sia pronta a raggiungere una soluzione “attraverso mezzi pacifici” nonostante le sue truppe avanzino lungo le linee di confine. Zelensky sembra prendere la palla al balzo e scrive al presidente russo di essere pronto a porre fine alla guerra con “un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia – afferma – e propongo di fissare una data precisa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Ucraina, Zelensky a Putin: “Incontriamoci”. Lo Zar: “Sì a soluzione pacifica”. E rilancia Schroeder come mediatore

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Zelensky: Putin continuerà la guerra finché avrà soldi per farlo

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