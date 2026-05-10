Durante la cerimonia del Giorno della Vittoria, il presidente russo ha affermato che il conflitto in Ucraina si avvicina alla conclusione e ha dichiarato la disponibilità a incontrare il presidente ucraino. Queste dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si intensificano le tensioni tra i due paesi. Non ci sono stati ulteriori dettagli sui possibili incontri o sulle tempistiche di una risoluzione.

Sabato, durante la celebrazione del Giorno della Vittoria, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la guerra in Ucraina è ormai vicina alla fine. La dichiarazione, tuttavia, arriva in un momento ancora incerto. In primo luogo, il cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, mediato dagli Stati Uniti si è evoluto con accuse reciproche di violenza. Oltre a ciò, Putin ha aspramente criticato il sostegno occidentale rivolto a Kiev. Putin parla della guerra in Ucraina affermando che la fine sia vicina. Il presidente russo, durante la parata svoltasi a Mosca, ha sottolineato che in questo momento i soldati stanno combattendo in Ucraina contro una «forza aggressiva».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guerra in Ucraina, Putin dichiara: «Vicina alla fine» e si dice pronto a incontrare Zelensky

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