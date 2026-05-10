Guerra in Ucraina Putin dichiara | Vicina alla fine e si dice pronto a incontrare Zelensky

Da metropolitanmagazine.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia del Giorno della Vittoria, il presidente russo ha affermato che il conflitto in Ucraina si avvicina alla conclusione e ha dichiarato la disponibilità a incontrare il presidente ucraino. Queste dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si intensificano le tensioni tra i due paesi. Non ci sono stati ulteriori dettagli sui possibili incontri o sulle tempistiche di una risoluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato, durante la celebrazione del Giorno della Vittoria, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la guerra in Ucraina è ormai vicina alla fine. La dichiarazione, tuttavia, arriva in un momento ancora incerto. In primo luogo, il cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, mediato dagli Stati Uniti si è evoluto con accuse reciproche di violenza. Oltre a ciò, Putin ha aspramente criticato il sostegno occidentale rivolto a Kiev. Putin parla della guerra in Ucraina affermando che la fine sia vicina. Il presidente russo, durante la parata svoltasi a Mosca, ha sottolineato che in questo momento i soldati stanno combattendo in Ucraina contro una «forza aggressiva».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

guerra in ucraina putin dichiara vicina alla fine e si dice pronto a incontrare zelensky
© Metropolitanmagazine.it - Guerra in Ucraina, Putin dichiara: «Vicina alla fine» e si dice pronto a incontrare Zelensky
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guerra in Ucraina: cominciato a Mosca l'incontro tra Witkoff e Putin

Video Guerra in Ucraina: cominciato a Mosca l'incontro tra Witkoff e Putin

Notizie correlate

Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Putin, pace possibile prima di autunno”(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare Vladimir Putin e di fare qualsiasi cosa per raggiungere la pace.

Leggi anche: Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Trump su Zelensky: «Lui ostacolo alla pace. Si dia da fare e trovi un accordo, Putin è pronto»

Argomenti più discussi: Putin sulla guerra in Ucraina: Penso stia per finire; Trump, Putin e le guerre intrecciate; Putin: La guerra in Ucraina sta finendo. Apertura all'UE sui negoziati, preferirei con Schröder; Ucraina, il Cremlino nega una tregua prolungata. Poi Putin apre: Credo che la guerra stia volgendo al termine.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web