Zelensky a Putin | Porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi
Il presidente ucraino ha inviato una lettera al presidente russo, proponendo di terminare il conflitto attraverso un dialogo diretto tra le due parti. Dopo quattro anni di guerra, l’Ucraina invita a trovare una soluzione condivisa senza intermediari. La lettera invita alla fine delle ostilità e a un confronto diretto per risolvere la crisi in corso. Nessuna risposta ufficiale è stata comunicata finora.
Zelensky, nelle scorse ore, ha scritto una lettera a Putin. Dopo 4 anni, così il presidente ucraino: “L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro e propongo di fissare una data precisa “. La lettera è stata pubblicata sul sito della Presidenza di Kiev, chiedendo un faccia a faccia. Zelensky ha ammesso che a spingerlo è stato anche il disimpegno degli Usa dal dossier: “Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione”. Zelensky: “Il tentativo di stabilire una vera tregua”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Segui gli aggiornamenti su Zelensky.
Ucraina, Zelensky scrive a Putin lettera aperta«Incontriamoci e poniamo fine a questa guerra»
Notizie e thread social correlati
Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci per porre fine alla guerra, non possiamo aspettare gli Usa. Pronti a una tregua”Il presidente ucraino ha scritto a quello russo, proponendo un incontro diretto per discutere di una tregua e della fine del conflitto.
Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci per porre fine alla guerra”. Il Cremlino: “È il benvenuto a Mosca”L’Ucraina ha inviato una lettera a Mosca proponendo un incontro diretto con la Russia per discutere la fine del conflitto.
Temi più discussi: Ucraina, Zelensky si sente forte e cerca mediatori; Zelensky invita Putin: Incontriamoci. Il presidente russo rilancia: Schroeder sarebbe un buon mediatore; Zelensky: 'Pronto a negoziare direttamente con Putin per la pace'; Zelensky: Sono pronto a negoziati diretti con Putin per porre fine al conflitto in Ucraina.
Nella lettera aperta a #Putin, #Zelensky propone un incontro fra i 2 leader per porre fine alla guerra in #Ucraina Propone anche un cessate-il-fuoco durante tutta la durata delle negoziazioni a cui sono invitati anche #UE e #USA #Peskov gli dà il benvenuto a # x.com
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha invitato il suo omologo russo, Vladimir Putin, ad avviare un confronto diretto per porre fine alla guerra, senza attendere la mediazione degli Stati Uniti facebook
Perché Tucker Carlson chiama Zelensky un assassino ma non Putin? reddit
Ucraina, Zelensky: incontriamoci e finiamo guerra. Putin: venga a Mosca quando vuole LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Putin: pronti a soluzione pacifica. Zelensky: incontriamoci e finiamo guerra LIVE ... tg24.sky.it
Ucraina, Zelensky scrive a Putin: Incontriamoci e mettiamo fine alla guerraVolodymyr Zelensky e Vladimir Putin (Foto AP) Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta ... msn.com