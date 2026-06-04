Il presidente ucraino ha inviato una lettera al presidente russo, proponendo di terminare il conflitto attraverso un dialogo diretto tra le due parti. Dopo quattro anni di guerra, l’Ucraina invita a trovare una soluzione condivisa senza intermediari. La lettera invita alla fine delle ostilità e a un confronto diretto per risolvere la crisi in corso. Nessuna risposta ufficiale è stata comunicata finora.

Zelensky, nelle scorse ore, ha scritto una lettera a Putin. Dopo 4 anni, così il presidente ucraino: “L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro e propongo di fissare una data precisa “. La lettera è stata pubblicata sul sito della Presidenza di Kiev, chiedendo un faccia a faccia. Zelensky ha ammesso che a spingerlo è stato anche il disimpegno degli Usa dal dossier: “Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione”. Zelensky: “Il tentativo di stabilire una vera tregua”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - Zelensky a Putin: “Porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi”

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin lettera aperta«Incontriamoci e poniamo fine a questa guerra»

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Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci per porre fine alla guerra, non possiamo aspettare gli Usa. Pronti a una tregua”Il presidente ucraino ha scritto a quello russo, proponendo un incontro diretto per discutere di una tregua e della fine del conflitto.

Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci per porre fine alla guerra”. Il Cremlino: “È il benvenuto a Mosca”L’Ucraina ha inviato una lettera a Mosca proponendo un incontro diretto con la Russia per discutere la fine del conflitto.

Temi più discussi: Ucraina, Zelensky si sente forte e cerca mediatori; Zelensky invita Putin: Incontriamoci. Il presidente russo rilancia: Schroeder sarebbe un buon mediatore; Zelensky: 'Pronto a negoziare direttamente con Putin per la pace'; Zelensky: Sono pronto a negoziati diretti con Putin per porre fine al conflitto in Ucraina.

Nella lettera aperta a #Putin, #Zelensky propone un incontro fra i 2 leader per porre fine alla guerra in #Ucraina Propone anche un cessate-il-fuoco durante tutta la durata delle negoziazioni a cui sono invitati anche #UE e #USA #Peskov gli dà il benvenuto a # x.com

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