Domenica 31 maggio Rabat sarà teatro della terza tappa della Diamond League 2026, dopo il doppio appuntamento asiatico di inizio stagione tra Keqiao e Xiamen. La capitale del Marocco ospiterà l’ultimo meeting del massimo circuito itinerante internazionale di atletica prima dell’imminente Golden Gala, in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Sono ben sei gli azzurri iscritti all’unica tappa africana della Diamond League, al netto di eventuali forfait che potranno materializzarsi nei prossimi giorni. Grande attesa per vedere in azione la primatista italiana dei 100 Zaynab Dosso a confronto con alcune delle migliori velociste al mondo tra cui la neozelandese Zoe Hobbs e le giamaicane Tima Clayton (argento a Tokyo 2025 con 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso sfida le giamaicane in Diamond League a Rabat. Nuovo test sui 1500 per Battocletti

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