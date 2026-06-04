La Capitaneria di Porto ha sequestrato un'area demaniale a Zapponeta per rifiuti abbandonati. Durante un intervento, i militari hanno trovato sacchi e materiali vari lasciati in un'area pubblica. Sono stati rilasciati sanzioni e avviate le procedure di bonifica. Nessuna persona è stata fermata. L’intervento si inserisce in un'operazione più ampia contro l’abbandono di rifiuti nelle zone demaniali.

Il controllo, nel dettaglio, ha interessato cinque immobili inseriti nel contesto di unostabilimento balneare, in totale stato di abbandono da molti anni. All’interno dellestrutture, ubicate sul demanio marittimo, è stata riscontrata la presenza di ingentiquantitativi di rifiuti speciali non pericolosi, mischiati tra loro, costituiti prevalentementeda materiali metallici, plastici, gomma, legno, porcellana e materiali edile di risulta. Ilquantitativo complessivo dei rifiuti rinvenuti è stato stimato in circa 150 metri cubi.Analoga situazione è stata rilevata in altre aree del comprensorio dove erano presentiulteriori rifiuti speciali non pericolosi, accumulati e mischiati senza alcuna distinzione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Zapponeta, rifiuti ed abbandono in area demaniale. Intervento Capitaneria

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