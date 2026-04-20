Nell’area verde situata al confine con il ponte della Ricostruzione, in via Macerata, si osservano evidenti segni di abbandono e accumulo di rifiuti. La zona, che si trova in un’area demaniale, mostra uno stato di degrado evidente e non sono stati effettuati interventi di pulizia o manutenzione recenti. La situazione viene segnalata come problematica da residenti e cittadini che frequentano l’area.

Degrado e incuria in via Macerata, al Piano, nell’area verde al confine con il ponte della Ricostruzione. Un piccolo triangolo di terreno pubblico, su suolo demaniale, che da tempo versa in stato di abbandono. Erbacce alte, rifiuti e vegetazione fuori controllo hanno trasformato lo spazio in una zona difficile da frequentare e potenzialmente pericolosa. A prendersene cura, finora, è stato un residente, Francesco Gigante. "Sono stato poco bene di salute – racconta – e questo è il risultato". L’uomo spiega di aver cercato negli anni di mantenere pulita l’area, intervenendo personalmente dove possibile. Ma l’assenza di manutenzione regolare da parte degli enti competenti ha finito per aggravare la situazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado e rifiuti nell’area demaniale: "Non fanno nulla"

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