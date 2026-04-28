I carabinieri forestali di Follo hanno individuato un'area di stoccaggio abusiva all’interno di un terreno demaniale recintato durante un’operazione contro gli illeciti ambientali. Nella stessa zona sono stati trovati roghi di materiali tossici, che hanno portato alla denuncia di una persona. L’intervento si è concentrato sul contrasto alle attività illegali di gestione dei rifiuti e alle combustioni non autorizzate.

Follo, 28 aprile 2026 - Durante un'operazione mirata al contrasto degli illeciti ecologici, i carabinieri forestali del nucleo di Follo hanno scoperto una vera e propria area di stoccaggio abusiva ricavata all'interno di un terreno demaniale completamente recintato. Lo scenario apparso agli occhi delle forze dell'ordine era quello di un accumulo incontrollato di rifiuti eterogenei, depositati direttamente sul suolo senza alcuna forma di protezione ambientale o contenimento. Tra le sterpaglie e il terreno nudo, i Forestali hanno catalogato autovetture fuori uso, numerosi pancali in legno, bidoni plastici e resti di vecchi mobili, oltre a pannelli isolanti e imballaggi pronti per essere smaltiti lontano dai canali ufficiali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Discarica abusiva e roghi tossici in area demaniale: denunciato

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