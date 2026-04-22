Zanzare a Roma firmata l' ordinanza del sindaco | ecco cosa fare per evitare punture e sanzioni

Il sindaco di Roma ha firmato un'ordinanza con indicazioni precise per limitare la proliferazione delle zanzare in città. Tra le misure previste, si raccomanda di non lasciare contenitori senza coperchi o teli impermeabili all'aperto. La decisione arriva in risposta all’aumento delle segnalazioni di zanzare e mira a prevenire punture e sanzioni per chi non rispetta le regole.

Non lasciare contenitori senza coperchi o teli impermeabili all’aperto. È questa la prima regola da rispettare in un lungo decalogo che il sindaco ha stilato per contrastare la diffusione delle zanzare.Ci sono regole da rispettare per evitare le spiacevoli conseguenze che una puntura di zanzare.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Livorno | Lotta alle zanzare, ordinanza del sindaco: ecco tutti gli obblighi per imprese e cittadiniA Livorno è entrata in vigore una nuova ordinanza a firma del sindaco Luca Salvetti per contrastare la proliferazione delle zanzare, con particolare...

Roma, allerta meteo 14 febbraio: firmata ordinanza SindacoNuovi temporali accompagnati da raffiche di vento, sono in arrivo sul Lazio, con allerta arancione che scatterà nelle prime ore di domani sabato 14...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Zanzare in Italia, novità in vista e arbovirosiI cambiamenti climatici e le arbovirosi, mentre preoccupano due nuove zanzare in arrivo da Corea e Giappone. I nomi sono esotici, ma abbiamo imparato a conoscerle. Dengue, West Nile, Chikungunya, Tos ... lapresse.it

Zanzare a primavera, l’impatto del cambiamento climatico in ItaliaZanzara Archivio LaPresse A causa degli evidenti cambiamenti climatici, le malattie trasmesse da zanzare ... msn.com