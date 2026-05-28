Portonovo sarà Zac tris Giovanni Zinni | È veramente il fiore all' occhiello di questa Amministrazione

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Portonovo, dal 2 giugno, riprenderà la sperimentazione della Zac, che durerà tre anni. È la terza volta consecutiva che questa misura viene adottata nell'area. La decisione mira a ridurre i parcheggi selvaggi e a incentivare comportamenti più ordinati tra i visitatori della Baia. Un rappresentante dell’amministrazione ha definito questa iniziativa come un elemento distintivo dell’azione amministrativa.

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ANCONA – Per il terzo anno di fila a Portonovo sarà adottata la Zac. Dal 2 giugno riprende così la sperimentazione avviata dall’Amministrazione dal 2024 e di durata triennale, introdotta con l’obiettivo di ridurre il numero delle auto in parcheggio selvaggio e di stimolare nei fruitori della Baia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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