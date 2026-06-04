Sabato 6 e domenica 7 giugno, l’Ulivo di Sant’Urbano nella Caffarella ospita la nuova edizione di Bonfire Market. L’evento propone yoga, artigianato e workshop, con esposizioni di prodotti artigianali e attività pratiche. La manifestazione si svolge all’interno di un’area verde e si rivolge a chi desidera partecipare a sessioni di yoga, scoprire creazioni artigianali e partecipare a laboratori. L’accesso è aperto al pubblico, senza necessità di prenotazione.

Bonfire Market Sabato 6 e domenica 7 giugno torna all’ Uliveto di Sant’Urbano, nel cuore della Caffarella, una nuova edizione di Bonfire Market, l’evento dedicato ad artigianato, creatività e sostenibilità. Per due giornate a ingresso gratuito, oltre 40 espositori selezionati da tutta Roma animeranno il market con centinaia di creazioni handmade: illustrazioni, bijoux, accessori, abbigliamento, oggetti di design e produzioni indipendenti. La suggestiva cornice dell’uliveto, immersa tra la campagna romana e le testimonianze archeologiche del Parco dell’Appia Antica, offrirà ai visitatori un’atmosfera autentica e rilassata, ideale per vivere un’esperienza all’insegna della creatività, dell’incontro e della condivisione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Yoga, artigianato e workshop: Bonfire Market torna sotto gli ulivi della Caffarella

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