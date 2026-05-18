Bonfire Market | artigianato e natura in Caffarella

A Caffarella torna il Bonfire Market, un evento dedicato all’artigianato indipendente, alla creatività e alle pratiche sostenibili. Si svolgerà in due giornate, offrendo l’opportunità di scoprire prodotti artigianali e di partecipare a iniziative che promuovono la sostenibilità. L’evento si svolge in un’area verde, con bancarelle e laboratori, attirando appassionati di artigianato e di pratiche eco-friendly. La manifestazione si ripete con una doppia edizione, offrendo così due giorni di attività e di esposizioni.

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Cosa: Una nuova, imperdibile doppia edizione del Bonfire Market, l’evento interamente dedicato all’artigianato indipendente, alla creatività e alle pratiche sostenibili.. Dove e Quando: Presso il suggestivo Uliveto di Sant’Urbano, all’interno del Parco della Caffarella a Roma, per l’intero fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio.. Perché: Per trascorrere due giornate all’insegna del vivere lento, scoprendo le creazioni di oltre quaranta talentuosi artigiani, partecipando a laboratori di benessere olistico e assaporando ottimo street food immersi nella natura capitolina.. La frenesia della vita urbana romana trova una provvidenziale pausa di respiro all’ombra degli ulivi secolari. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Bonfire Market: artigianato e natura in Caffarella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Viva! Arte e natura in Caffarella Meraki Market a Lucca: l’anima dell’artigianato in Palazzo Sani? Domande chiave Cosa si può scoprire osservando la pittrice Barsanti al lavoro? Come cambierà il rapporto tra artigiani e clienti nella loggia del... Roma, al Bonfire Market anche gli acquerelli Art Déco e i tessuti di Soniante EpoqueCirca 50 selezionati espositori da tutta Roma, saranno protagonisti con le loro centinaia di creazioni tra illustrazioni, bijoux e accessori rigorosamente artigianali Domenica 30 novembre Roma ... leggo.it Bonfire Market 2025: arte, artigianato e sostenibilità alla CaffarellaDomenica 30 novembre, nell’ambito della quarta edizione di Bonfire Market il parco della Caffarella si trasformerà in un vero e proprio laboratorio eco - creativo. Un evento gratuito che promette di ... ilmessaggero.it