Bonfire Market | artigianato creatività e comunità sostenibile

Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolgerà una doppia edizione di Bonfire Market presso l’Uliveto di Sant’Urbano, situato nel Parco della Caffarella a Roma. L’evento si propone di mettere in mostra prodotti artigianali e creazioni di vario genere, coinvolgendo realtà legate alla sostenibilità e alla comunità locale. Durante le giornate, i visitatori potranno esplorare spazi dedicati all’artigianato e partecipare a eventuali attività organizzate, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro manuale e le pratiche rispettose dell’ambiente.

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Sabato 23 e domenica 24 maggio torna presso l’Uliveto di Sant’Urbano al Parco della Caffarella di Roma una doppia edizione di Bonfire Market, l’evento dedicato ad artigianato, creatività e sostenibilità. Nella due giorni ad ingresso gratuito, oltre 40 espositori selezionati da tutta Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 Towns in the UK That Locals Would Never Leave Sullo stesso argomento Bonfire Market: doppio appuntamento a Roma tra artigianato, creatività e comunità sostenibileBonfire MarketSabato 23 e domenica 24 maggio torna presso l’Uliveto di Sant’Urbano al Parco della Caffarella di Roma una doppia edizione di Bonfire... Bonfire Market: artigianato e natura in CaffarellaCosa: Una nuova, imperdibile doppia edizione del Bonfire Market, l’evento interamente dedicato all’artigianato indipendente, alla creatività e alle... Bonfire Market, a Roma torna l’appuntamento con artigianato, creatività e comunità sostenibileTra le proposte di bijoux e accessori ci sono le creazioni di Barbara Renzi con il suo brand Rope Crochet Design: un progetto di design artigianale che propone accessori e complementi di arredo ... politicamentecorretto.com Bonfire Market, alla Caffarella due giorni di artigianato, creatività e comunità sostenibileAl via sabato 13 e domenica 14 settembre la terza edizione di Bonfire Market, l’evento gratuito che unisce artigianato, creatività e comunità sostenibile. Dopo le precedenti esperienze alla Cartiera ... romatoday.it