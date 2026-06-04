Yoga artigianato e workshop | Bonfire Market sotto gli ulivi della Caffarella

Sabato 6 e domenica 7 giugno si terrà una nuova edizione di Bonfire Market all’Uliveto di Sant’Urbano, nel cuore della Caffarella. L’evento propone yoga, artigianato e workshop, con l’obiettivo di promuovere creatività e sostenibilità. L’area sarà allestita tra gli ulivi dell’Ulivo di Sant’Urbano, offrendo uno spazio dedicato a attività pratiche e incontri. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico interessato a pratiche eco-friendly e artigianato.

Sabato 6 e domenica 7 giugno torna all’Uliveto di Sant’Urbano, nel cuore della Caffarella, una nuova edizione di Bonfire Market, l’evento dedicato ad artigianato, creatività e sostenibilità.Per due giornate a ingresso gratuito, oltre 40 espositori selezionati da tutta Roma animeranno il market. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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