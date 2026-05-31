Lo smartphone infinito con una batteria da 7.000 mAh | analisi di Xiaomi 17T Pro

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Xiaomi 17T Pro ha una batteria da 7.000 mAh, che garantisce un’autonomia prolungata. Lo schermo è un display AMOLED con refresh rate di 144 Hz, mentre il processore è un Dimensity 9500. La fotocamera principale utilizza ottiche Leica e offre uno zoom ottico 5x. Il dispositivo combina queste caratteristiche in un design compatto e moderno.

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Xiaomi 17T Pro debutta con batteria da 7.000 mAh, display AMOLED 144 Hz, chip Dimensity 9500 e fotocamera Leica 5x. È uno smartphone pensato per foto, video, gaming e uso quotidiano, con un taglio potente ma facile da raccontare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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