Lo smartphone infinito con una batteria da 7.000 mAh | analisi di Xiaomi 17T Pro

Lo Xiaomi 17T Pro ha una batteria da 7.000 mAh, che garantisce un’autonomia prolungata. Lo schermo è un display AMOLED con refresh rate di 144 Hz, mentre il processore è un Dimensity 9500. La fotocamera principale utilizza ottiche Leica e offre uno zoom ottico 5x. Il dispositivo combina queste caratteristiche in un design compatto e moderno.

Xiaomi 17T Pro debutta con batteria da 7.000 mAh, display AMOLED 144 Hz, chip Dimensity 9500 e fotocamera Leica 5x. È uno smartphone pensato per foto, video, gaming e uso quotidiano, con un taglio potente ma facile da raccontare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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