La serie Xiaomi 17T si avvicina al lancio, con dettagli sul design, i colori e le specifiche tecniche dei modelli 17T e 17T Pro che sono stati recentemente diffusi. Le informazioni trapelate forniscono un’anteprima delle caratteristiche estetiche e tecniche dei dispositivi, senza yet una data ufficiale di presentazione. I dati disponibili riguardano sia l’aspetto esteriore che le componenti interne dei due smartphone.

La nuova serie Xiaomi 17T è sempre più vicina al debutto e, nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli che anticipano design, colori e caratteristiche tecniche dei due modelli. I render pubblicati online mostrano in anteprima l’estetica dei dispositivi, mentre le indiscrezioni confermano una dotazione hardware di alto livello. Il lancio potrebbe avvenire entro la fine di maggio, e l’attesa cresce soprattutto per le novità legate a prestazioni e autonomia. Xiaomi 17T dovrebbe arrivare con uno schermo da 6,59 pollici, risoluzione 2756 x 1268 pixel e refresh rate a 120 Hz. Il modello Pro, invece, si distinguerebbe per un pannello più ampio da 6,83 pollici, con risoluzione leggermente superiore (2772 x 1280 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Xiaomi 17T e 17T Pro: design, colori e specifiche svelate prima del lancio

Xiaomi 17T Pro Leaks & Rumors Specs, Price & Launch Date

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