Giovedì 4 giugno va in onda un nuovo episodio di “X-Style”, il programma trasmesso su Canale 5 e condotto da Giorgia Venturini. La trasmissione va in onda in seconda serata e tratta vari argomenti di attualità. La puntata si concentra su temi di interesse generale senza specificare i contenuti trattati.

MILANO – Giovedì 4 giugno nuovo appuntamento con “X-Style”, il magazine di Canale 5, condotto da Giorgia Venturini in seconda serata. Al centro della puntata, la celebrazione del supermercato come nuovo luogo del desiderio contemporaneo. Da Andy Warhol, che negli anni Sessanta trasformò le lattine Campbell’s in reliquie pop, a David LaChapelle, che immortalò i carrelli della spesa come altari del consumismo glamour, fino a Karl Lagerfeld, che nel 2014 trasformò il Grand Palais nel celebre “Chanel Shopping Center”. Oggi la moda guarda sempre più a luoghi e abitudini popolari, portando tra le corsie oggetti sospesi tra realtà e artificio. Ancora, un approfondimento sulle nuvole, che dai mosaici ravennati a Giotto, fino alle sonorità di Debussy, attraversano i secoli come simbolo di tensione verso l’altrove e l’immaginario. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - X-Style, gli argomenti della puntata di giovedì 4 giugno

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