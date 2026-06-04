Nella terza puntata di Sarabanda Celebrity, in onda il 4 giugno su Italia1, il conduttore Enrico Papi presenterà nuovi ospiti. La trasmissione, in prima serata, vede concorrenti noti sfidarsi in giochi musicali. Non sono stati ancora annunciati i nomi degli ospiti, ma si prevede un coinvolgimento di personaggi famosi del mondo dello spettacolo. La puntata si concentrerà sulle sfide tra i partecipanti e le loro performance.

Torna, in prima serata su Italia1, Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale, prodotto da Banijay Italia, si rinnova, combinando tradizione e novità: il programma che ha appassionato milioni di telespettatori ritorna giovedì 4 giugno con nuove sfide, mantenendo intatto il suo spirito più giocoso e competitivo. Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti della terza puntata. Torna giovedì 4 giugno 2026 in prima serata su Italia1 Sarabanda Celebrity, con al timone Enrico Papi e una nuova sfida tra vip. Il game show musicale, ritornato in una veste rinnovata, punta sempre su memoria, rapidità e riconoscimento dei brani, riportando al centro uno dei meccanismi televisivi più riconoscibili del quiz italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarabanda Celebrity, le anticipazioni del 4 giugno: gli ospiti della terza puntata

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