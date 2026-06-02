Stasera, 2 giugno 2026, torna su La7 il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. La trasmissione, in onda ogni martedì in prima serata, proporrà ospiti e temi ancora da annunciare. La puntata di questa sera sarà disponibile con anticipazioni che non sono state ancora diffuse. Il talk show affronta questioni di attualità e politica, offrendo uno spazio di confronto tra vari ospiti.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 giugno 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 2 giugno 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 giugno 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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DI MARTEDì la7 - puntata 10 febbraio 2026

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