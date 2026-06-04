Le audizioni di X Factor 2026 sono iniziate all’Allianz Cloud di Milano. Tra i giudici, per la prima volta, c’è il cantante e produttore musicale, che si unisce a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La presentazione ufficiale della nuova giuria si è svolta durante la prima giornata di casting, con i giudici seduti ai loro posti, pronti ad ascoltare i concorrenti.

X Factor 2026 apre le Audition a Milano: Irama debutta in giuria accanto a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Le luci dell’ Allianz Cloud di Milano si sono accese ufficialmente, segnando l’inizio di una nuova era per X Factor. Il talent show di Sky Original, prodotto da Fremantle, ha dato il via alle Audition della stagione 2026, svelando un mosaico di talenti e una giuria che promette di bilanciare sapientemente l'esperienza storica con la freschezza delle classifiche attuali. Al centro della scena, tra conferme attese e una novità che sposta gli equilibri del tavolo, lo show si prepara al debutto di settembre con l'ambizione di riscrivere, ancora una volta, le regole della competizione canora televisiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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© Digital-news.it - X Factor 2026, Irama nuovo giudice: la giuria si rinnova all’Allianz Cloud

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X Factor 2026, Irama nuovo giudice

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