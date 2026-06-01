Irama nuovo giudice di X Factor 2026 | e per i bookie è già il favorito per la vittoria

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Irama è stato annunciato come nuovo giudice di X Factor 2026, sostituendo Achille Lauro. Secondo le scommesse, è già considerato il favorito per la vittoria. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla produzione, che ha deciso di affidare il ruolo a uno dei cantanti più noti del panorama musicale attuale. La presenza di Irama nel cast è stata accolta con attenzione dagli addetti ai lavori e dagli appassionati dello show.

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SANREMO, ITALY - FEBRUARY 11: Irama attends the 75th Sanremo Music Festival 2025 at Teatro Ariston on February 11, 2025 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliDaniele VenturelliGetty Images ) Dopo l'addio di Achille Lauro, la produzione ha scelto uno dei cantanti più popolari per completare il tavolo: confermati Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia Sarà proprio Irama a sostituire Achille Lauro al tavolo dei giudici di X Factor 2026: dopo l'addio del cantautore romano, era già circolata la voce del suo possibile sostituto, poi annunciato ufficialmente dalla produzione. Completerà il cast composto da Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia, tutti confermati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Irama nuovo giudice di X Factor il cambiamento nella giuria

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