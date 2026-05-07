Irama nuovo giudice di X Factor 2026 | chi sostituisce Achille Lauro nella giuria di Sky

Irama è stato annunciato come nuovo giudice di X Factor 2026, prendendo il posto di Achille Lauro nella giuria di Sky. La formazione della giuria include anche Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. La conferma della partecipazione di Irama è stata comunicata dall’emittente, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio. La trasmissione è prevista per la prossima stagione televisiva.

Irama è il nuovo giudice di X Factor 2026: sostituisce Achille Lauro nella giuria di Sky con Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Tutti i dettagli sul casting. Filippo Maria Fanti, in arte Irama, sarebbe pronto a firmare il contratto che lo renderà ufficialmente il nuovo giudice di X Factor, il talent show musicale in onda su Sky. La notizia, anticipata dal giornalista Andrea Laffranchi nel suo podcast “Pezzi di Musica”, ha già scatenato reazioni contrastanti tra i fan del programma, che si erano affezionati alla presenza di Achille Lauro nel ruolo di coach nelle ultime due edizioni. L’addio di Achille Lauro a X Factor: le ragioni di una scelta sofferta.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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