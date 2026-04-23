Gianni Morandi torna a Bologna | concerto sold out all’Unipol Arena

Gianni Morandi torna a Bologna con il suo “C’era un ragazzo tour” e il concerto all’Unipol Arena del 24 aprile ha registrato il tutto esaurito. L’artista, originario di Monghidoro, percorre da oltre sessant’anni i palcoscenici di teatri e piazze in tutta Italia. La data bolognese rappresenta una delle tappe più attese del tour, che ha già visto Morandi esibirsi in diverse città del paese.

Da Monghidoro ai teatri e alle piazze di tutta Italia, passando per oltre sessant’anni di carriera. Gianni Morandi torna nella sua terra con una delle tappe più attese del “C’era un ragazzo tour”, che il 24 aprile farà registrare il tutto esaurito all’Unipol Arena. Un concerto già sold out da.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Gianni Morandi in concerto al Palazzo dello Sport con “C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story”Gianni Morandi pubblica Monghidoro, il suo nuovo singolo e si prepara ad arrivare in tour nei palazzetti d'Italia. Gianni Morandi torna live a Padova alla Kioene ArenaUn nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia oggi C’era un ragazzo – Gianni Morandi story, la tournée nei... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gianni Morandi torna a Firenze: al Nelson Mandela Forum la festa di una carriera senza tempo; Gianni Morandi ad Assago: Il mio auspicio per voi è: sorprendetevi; Gianni Morandi torna a Torino. Quell'esibizione di 60 anni fa all'ombra della Mole; Gianni Morandi torna in concerto con C’era un ragazzo Tour 2026 – Scaletta, date e biglietti. Gianni Morandi torna a Bologna: concerto sold out all’Unipol ArenaIl 24 aprile tappa bolognese del tour già tutto esaurito: attesa per i grandi successi e il nuovo brano Monghidoro scritto da Jovanotti ... bolognatoday.it Gianni Morandi torna a Firenze: al Nelson Mandela Forum la festa di una carriera senza tempoDomenica 26 aprile Gianni Morandi sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove presenteràla canzone Monghidoro ... intoscana.it Sal Da Vinci spunta a sorpresa sul palco di Gianni Morandi e Roma esplode Al Palazzo dello Sport i due hanno regalato al pubblico un duetto che nessuno si aspettava, sulle note di Occhi di ragazza e Per sempre sì. E adesso la domanda è una sola: all’Eu - facebook.com facebook