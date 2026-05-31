WWE Clash in Italy all’Inalpi Arena | match orari biglietti e diretta

Notizia in breve

La WWE si prepara a disputare un evento a Torino, all’Inalpi Arena, il 31 maggio 2026. Sono stati annunciati match tra i wrestler principali e la vendita dei biglietti è già iniziata. L’evento sarà trasmesso in diretta. La manifestazione coinvolge diverse categorie di combattenti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La data e il luogo sono stati ufficializzati, mentre gli orari specifici e i dettagli sui biglietti sono disponibili sui canali ufficiali.