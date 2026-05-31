WWE Clash in Italy all’Inalpi Arena | match orari biglietti e diretta
La WWE si prepara a disputare un evento a Torino, all’Inalpi Arena, il 31 maggio 2026. Sono stati annunciati match tra i wrestler principali e la vendita dei biglietti è già iniziata. L’evento sarà trasmesso in diretta. La manifestazione coinvolge diverse categorie di combattenti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La data e il luogo sono stati ufficializzati, mentre gli orari specifici e i dettagli sui biglietti sono disponibili sui canali ufficiali.
Torino, 31 maggio 2026 – La WWE arriva in Italia con uno degli appuntamenti più attesi della sua stagione internazionale. Clash in Italy si terrà domenica 31 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino, con inizio fissato alle 19:30. Non sarà una semplice tappa del tour europeo, ma il primo Premium Live Event della compagnia americana mai organizzato nel nostro Paese. Per i fan italiani si tratta di un passaggio storico. Dopo anni di eventi live, show non televisivi e tappe europee seguite da un pubblico sempre più numeroso, la WWE porta in Italia un evento centrale del proprio calendario, con una card costruita sui nomi principali di Raw e SmackDown. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
WWE Clash In Italy 2026 - Match Card Prediction
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