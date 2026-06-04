WWE | Seth Rollins rivela il possibile ruolo dopo il ritiro

Seth Rollins ha annunciato di aver preso in considerazione un possibile ruolo diverso dopo il ritiro dal wrestling attivo. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali, in cui il wrestler ha parlato delle sue intenzioni future. Non sono stati forniti dettagli specifici su quale potrebbe essere questa nuova funzione o quando potrebbe avvenire il ritiro. La sua carriera nel wrestling continua, ma si apre a nuove possibilità.

Una delle stelle più amate della WWE è senza dubbio Seth Rollins, che già da diverso tempo sta parlando in vari canali di un suo eventuale ritiro dal wrestling lottato. The Architect ha rivelato di recente un possibile ruolo che potrebbe intraprendere una volta appesi gli stivali al chiodo, aprendosi sul suo futuro a lungo termine e ha discusso in merito a quello che potrebbe essere il suo ruolo. A 40 anni, Rollins pare non volersi però ritirare tanto presto. Sembrerebbe infatti che gli restino ancora diversi anni, sicuramente da performer di primo livello e uno dei nomi principali della compagnia. In una recente intervista, Rollins ha parlato chiaramente del ruolo che crede di poter intraprendere alla fine della sua carriera Seth Rollins si vede ancora in WWE dopo il ritiro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Seth Rollins Is All Alone But Once He Had Brothers Edit

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