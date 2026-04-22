WWE | Infortunio reale per Bron Breakker a RAW durante il segmento con Seth Rollins

Durante l'ultimo episodio di RAW, Bron Breakker ha subito un infortunio alla testa durante un segmento con Seth Rollins. Il colpo di sedia sferrato da Rollins si è rivelato accidentale, provocando una ferita sanguinante a Breakker. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti e dei fan, mentre i medici sono intervenuti per prestare le prime cure sul posto. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni dell'atleta è stata rilasciata finora.

Bron Breakker ha vissuto un momento davvero spaventoso nell’episodio di questa settimana di RAW, quando un colpo di sedia da parte di Seth Rollins è andato storto, causandogli un infortunio reale alla testa che si è trasformato rapidamente in una scena sanguinosa. Breakker ferito davvero dopo un chair shot andato storto. L’incidente è avvenuto durante un segmento molto acceso tra Breakker e Rollins, nato dalle tensioni iniziate a WrestleMania 42. Breakker aveva aperto il segmento vantandosi del suo recente attacco a Rollins e avvertendolo che non aveva ancora finito con “The Visionary”, preparando il terreno per uno scontro diretto. Pochi istanti dopo, la musica di Rollins è risuonata nell’arena e lui si è precipitato sul ring in cerca di vendetta.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Infortunio reale per Bron Breakker a RAW durante il segmento con Seth Rollins Notizie correlate Seth Rollins-Bron Breakker: corsa contro il tempo per WrestleManiaNel panorama della WWE si concentra l’interesse su due protagonisti chiave la cui presenza a WrestleMania 42 dipende dall’evoluzione degli infortuni... Seth Rollins e Bron Breakker puntano a WrestleMania 42Nel contesto WWE odierno, i tempi di ritorno sul ring di due protagonisti di rilievo restano incerti ma seguiti con attenzione dai team medici e... Contenuti e approfondimenti Si parla di: WWE, WrestleMania 42: Bron Breakker torna e attacca Rollins. WWE: Infortunio reale per Bron Breakker a RAW durante il segmento con Seth RollinsBron Breakker ha vissuto un momento davvero spaventoso nell’episodio di questa settimana di RAW, quando un colpo di sedia da parte di Seth Rollins è andato storto, causandogli un infortunio reale alla ... zonawrestling.net WWE: Bron Breakker ferito alla testa durante Raw (VIDEO)Bron Breakker rimedia un profondo taglio alla testa durante l'ultimo Raw, dopo un colpo di sedia sbagliato di Seth Rollins ... spaziowrestling.it