Qualche settimana fa Seth Rollins è riuscito a mettere le mani, o meglio la sedia, addosso a Paul Heyman vendicandosi finalmente del tradimento subito dall’intera Vision qualche settimana prima. Un Seth Rollins ancora infortunato, così come i principali ex alleati come Bronson Reed e Bron Breakker, una situazione che ha inevitabilmente frenato quella che doveva essere una resa dei conti, lasciando solo Austin Theory e Logan Paul come parte attiva della Vision. La scorsa settimana abbiamo visto Paul Heyman ancora segnato da quell’attacco, mentre a distanza di sette giorni, questa notte, l’avvocato è tornato in forma smagliante e dopo essersi occupato di Lesnar è tornato sul ring per parlare proprio di Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins arrestato dalla polizia di Boston dopo aver aggredito ancora Paul Heyman

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