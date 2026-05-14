AEW | Vivo interesse per Mick Foley in scadenza con la WWE

Nel mondo del wrestling, si è diffusa una notizia che potrebbe segnare un cambiamento importante. Foley, noto per la sua lunga carriera, ha un contratto in scadenza con la WWE. La sua situazione contrattuale ha attirato l’attenzione di diverse federazioni, tra cui l’AEW, che ha mostrato interesse per il suo eventuale passaggio. La scadenza del contratto rappresenta un momento cruciale, che potrebbe portare a novità nel panorama del wrestling professionistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel sempre agitato male del “mercato” del wrestling, una notizia emersa di recente potrebbe essere a suo modo storica. La AEW parrebbe aver messo nel mirino un nome tra quelli più amati dai fan, sia per quanto fatto durante la sua storica carriera che per il valore affettivo che questo nome porta con sé: si tratta nientemeno che di Mick Foley, “Hardcore Legend” e WWE Hall of Famer. Secondo quanto riferivo da The Takedown on Sports Illustrated, molte fonti riferiscono che la AEW avrebbe espresso “serio” interesse nel lavorare con Foley nel 2026, visto che il contratto da leggenda che lega Mick alla WWE sarebbe vicino alla scadenza, possibilmente già il mese prossimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Vivo interesse per Mick Foley, in scadenza con la WWE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento AJ Styles conferma il ritiro dal ring, niente AEW: “Continuerò a lavorare con la WWE”AJ Styles ha messo a tacere ogni speculazione sul suo futuro: è ufficialmente ritirato dal wrestling attivo, ma il suo legame con la WWE non si... AEW: Le IInspiration spiegano i motivi della firma con la AEWSicuramente le IInspiration non hanno avuto un inizio semplice in AEW, ma per Jessie McKay e Cassie Lee la firma con la federazione sarebbe stata una...